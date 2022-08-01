Подберезкин: ВС РФ выбьют ВСУ из Донбасса, а потом пойдут в Николаев и Харьков

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил, что ВС РФ выбьют ВСУ из Донбасса, а потом пойдут в Николаев и Харьков.

Славянско-краматорская группировка ВСУ сильная, уверен эксперт. По его словам, эти украинские подразделения учились воевать у американцев и понимают, как держать оборону. Линия Славянск — Краматорск, по мнению Подберезкина, будет последней линией обороны противника.

Подберезкин пояснил, что после сдачи Славянска и Краматорска у украинских военных останется только лесостепь. Поэтому ВС РФ и союзным силам очень важно взять эти крупные пункты.

"Потому что Одессу и Николаев никто штурмовать не будет, они легко обходятся с севера — и там общая граница с Приднестровьем. Это очевидно, здесь никаких секретов нет", — сказал Подберезкин в беседе с "Украиной.ру".

Эксперт рассказал, что после взятия Донбасса останутся два важных направления — Николаев и Харьков. По мнению Подберезкина, на этих направлениях меньше профессиональных подготовленных военных ВСУ, и кампания может развиваться быстрее.