Валеев: Украина не имеет права требовать от РФ возвращения части имущества СССР

Россия взяла на себя долги Советского Союза и расплатилась по ним, поэтому ей принадлежит зарубежное имущество СССР. Об этом заявил депутат Госдумы Эрнест Валеев, комментируя в интервью Pravda.Ru требование Украины вернуть помещения в Британии, зарегистрированные на РФ.

По словам парламентария, в мире, помимо Украины, достаточно много стран, желающих "что-то взять" с России.

"РФ расплатилась по долгам СССР. Бывшие союзники республики в этой операции не захотели участвовать, поэтому мы никому ничего не должны. Все вопросы были разрешены ещё в 90-е годы. Сейчас эти проблемы поднимают страны Прибалтики, Украина, Молдавия. Это всё сотрясение воздуха, политиканство", — сказал Валеев.

Он также подчеркнул: заявления Украины и других стран о необходимости вернуть им часть советского имущества не имеют под собой правовой основы.

Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Москва должна вернуть Киеву хотя бы треть зарубежного имущества, которое отошло России, в том числе помещения, находящиеся на территории Великобритании.