Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев укрепит влияние в Берлине.
По мнению бывшего дипломата, немецкие власти метают вернуть "особые отношения" с представителями Москвы. Как объяснил политик, Германия надеется получать российский газ для борьбы с энергетическим кризисом.
"В Берлине должны отказаться от этих фантазий", — подчеркнул Мельник, слова которого приводит Financial Times.
Вместе с этим экс-посол посоветовал приемнику следить за поведением ФРГ. Он усилит давление на Германию, добавил собеседник издания.
Ранее политолог Евгений Сатановский допустил, что Мельник станет руководителем МИД Украины.
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