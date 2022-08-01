Бывший посол Украины Мельник: Германия фантазирует об "особых отношениях" с РФ

Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев укрепит влияние в Берлине.

По мнению бывшего дипломата, немецкие власти метают вернуть "особые отношения" с представителями Москвы. Как объяснил политик, Германия надеется получать российский газ для борьбы с энергетическим кризисом.

"В Берлине должны отказаться от этих фантазий", — подчеркнул Мельник, слова которого приводит Financial Times.

Вместе с этим экс-посол посоветовал приемнику следить за поведением ФРГ. Он усилит давление на Германию, добавил собеседник издания.

Ранее политолог Евгений Сатановский допустил, что Мельник станет руководителем МИД Украины.