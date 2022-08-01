Капрал армии США Колдуэлл покинул Украину из-за отсутствия денег

Капрал армии США Патрик Колдуэлл, воевавший на Украине в составе украинского "Интернационального легиона", сбежал на родину, сославшись на отсутствие денег. Об этом сообщает автор Telegram-канала "Рыбарь".

Эксперт отмечает, что в составе наёмников на Украине, есть не только бывшие военнослужащие, но и действующие. В качестве подтверждённого примера приводится случай с 26-летним жителем штата Гавайи, проходящим службу в ВС США с 2015 года.

С 2017 года он служит в 1-м батальоне 3-й дивизии морской пехоты "Браво". По специальности пулемётчик. В батальоне занимает должность заместителя командира группы огневой поддержки, принимал участие в военных учениях за рубежом.

На Украину Колдуэлл отправился в апреле 2022 года для "оказания гуманитарной помощи", однако вступил в "Интернациональный легион". И на момент отправки со службы в ВС США он не увольнялся.

Наёмник воевал на Харьковском направлении вместе с другими "добровольцами" из США, ЮАР, Австралии, Канады, Швеции, Великобритании и Германии.

В июне капрал покинул Украину якобы из-за того, что потратил все деньги, и вернулся в США.

"Мы не исключаем, что перед отправкой на Украину Колдуэлл "уволился по собственному желанию две недели назад". Однако в истории этого американского наёмника есть слишком много "но"", — пишет военный аналитик.