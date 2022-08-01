Китайское внешнеполитическое ведомство в очередной раз предупредило Соединённые Штаты Америки, что визит на Тайвань спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приведёт к серьёзным последствиям в отношениях Пекина и Вашингтона.
"Это нанесет серьезный урон отношениям между Китаем и США и приведет к очень серьезным событиям и последствиям", — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
По его словам, Китай для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности непременно примет "решительные меры".
Ранее политолог Леонид Крутаков заявил, что Пекин в случае визита Пелоси в Тайвань, будет реагировать очень жёстко, в частности, не исключается военное развитие событий.
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