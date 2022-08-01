Последнее китайское предупреждение: визит Пелоси грозит серьёзными последствиями

Китайское внешнеполитическое ведомство в очередной раз предупредило Соединённые Штаты Америки, что визит на Тайвань спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приведёт к серьёзным последствиям в отношениях Пекина и Вашингтона.

"Это нанесет серьезный урон отношениям между Китаем и США и приведет к очень серьезным событиям и последствиям", — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, Китай для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности непременно примет "решительные меры".

Ранее политолог Леонид Крутаков заявил, что Пекин в случае визита Пелоси в Тайвань, будет реагировать очень жёстко, в частности, не исключается военное развитие событий.