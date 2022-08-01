Российская хакерская группировка Killnet решила объявить войну НАТО. Первой целью взломщиков станет американская оборонная корпорация Lockheed Martin.
По словам экспертов, именно хакеры Killnet способствовали быстрому снятию эмбарго на транзит грузов в Калининград. Они вывели из строя большое количество компьютерных сетей различных госструктур Литвы, что привело к большим финансовым потерям прибалтийской страны.
Накануне члены группировки опубликовали видеообращение, в котором предупредили Lockheed Martin Corporation, что компания является следующей целью. Стоит отметить: именно эта корпорация производит реактивные системы залпового огня HIMARS, которыми боевики украинских вооруженных формирований атакуют мирные объекты Донбасса.
"Призываю все хакерские группировки к созданию эскалации в производственных циклах Lockheed Martin по всему миру", — обратился представитель Killnet к единомышленникам.
Как следует из заявления хакеров, будут заблокированы производственные системы промышленных комплексов корпорации, а данные всех сотрудников компании появятся в открытом доступе.
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