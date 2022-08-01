Украинский посол Пристайко потребовал от России зарубежное имущество СССР

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что российские власти должны вернуть треть зарубежного имущества Советского Союза.

"В частности, РФ обязана отдать помещения, которые находятся на территории Великобритании. Они были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Москву", — подчеркнул дипломат, слова которого передаёт "Лига.нет".

Однако политик признал, что собственность СССР стала российской, поскольку эта страна обязалась отдать долги Советского Союза. Как отметил Пристайко, Киев не ратифицировал документы о передаче имущества.