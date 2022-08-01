Белград обвинил полицию Косова в попытке "разобраться" с местными сербами

Руководитель Канцелярии по Косово Петар Петкович сообщил, что полиция республики планировала атаковать местных сербов. Как подчеркнул политик, на севере расположились сотни бронированных машин со спецназовцами.

"Курти (премьер Косово Альбин Курти. — Прим. ред.) хотел конфликта, силовики собирались разобраться с сербским народом", — отметил чиновник.

Также он назвал происходящее "драматичной ситуацией". По словам Петковича, сербские власти ожидали подобные события.

Ранее представители миссии военно-политического блока НАТО в Косово сказали, что альянс способен стать участником конфликта, если возникнет "угроза стабильности" на территории северной части республики.