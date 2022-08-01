Руководитель Канцелярии по Косово Петар Петкович сообщил, что полиция республики планировала атаковать местных сербов. Как подчеркнул политик, на севере расположились сотни бронированных машин со спецназовцами.
"Курти (премьер Косово Альбин Курти. — Прим. ред.) хотел конфликта, силовики собирались разобраться с сербским народом", — отметил чиновник.
Также он назвал происходящее "драматичной ситуацией". По словам Петковича, сербские власти ожидали подобные события.
Ранее представители миссии военно-политического блока НАТО в Косово сказали, что альянс способен стать участником конфликта, если возникнет "угроза стабильности" на территории северной части республики.
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