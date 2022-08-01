Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины

В СМИ Польши появляется всё больше публикаций, в которых содержатся рассуждения о том, что будет после поражения Украины. Об этом рассказал специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский.

Эксперт в интервью "Украине.ру" привёл в пример статью обозревателя Лукаша Важеха в издании Rzeczpospolita, озаглавленную "Что если Украина проиграет".

Её автор говорит, что победа Украины под вопросом, а также о том, что русские постепенно забирают всё больше территорий.

Сравнивать военный и экономический потенциал Москвы и Киева нельзя. Это значит, что необходимо ставить вопрос о сделке между сторонами конфликта, делает вывод польский журналист. Он предполагает, что эта сделка дорого обойдётся Польше.

По мнению Важехи, Польша повела себя в этом конфликте отвратительно, объявив всему, что делает Россия тотальную войну. Но у Москвы хорошая и долгая память, а это значит, что она рано или поздно "предъявит Варшаве счёт", заключает обозреватель.