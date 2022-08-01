В СМИ Польши появляется всё больше публикаций, в которых содержатся рассуждения о том, что будет после поражения Украины. Об этом рассказал специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский.
Эксперт в интервью "Украине.ру" привёл в пример статью обозревателя Лукаша Важеха в издании Rzeczpospolita, озаглавленную "Что если Украина проиграет".
Её автор говорит, что победа Украины под вопросом, а также о том, что русские постепенно забирают всё больше территорий.
Сравнивать военный и экономический потенциал Москвы и Киева нельзя. Это значит, что необходимо ставить вопрос о сделке между сторонами конфликта, делает вывод польский журналист. Он предполагает, что эта сделка дорого обойдётся Польше.
По мнению Важехи, Польша повела себя в этом конфликте отвратительно, объявив всему, что делает Россия тотальную войну. Но у Москвы хорошая и долгая память, а это значит, что она рано или поздно "предъявит Варшаве счёт", заключает обозреватель.
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