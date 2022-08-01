В понедельник, 1 августа, украинский порт покинуло первое судно с грузом зерна. Об этом сообщает турецкий телеканал CNN Turk.
Партию зерна должны доставить в Ливан, подчёркивается в материале. В Министерстве обороны Турции эту информацию пока не подтвердили.
"Судно вышло из порта Одессы", — сказано в сообщении телеканала.
Ранее стало известно, что РФ, Украина, Турция и ООН в конце июля подписали соглашение о вывозе украинского зерна. По предварительным данным, "продуктовая сделка" позволит поставить на международные рынки свыше 20 миллионов тонн сырья.
До оформления договорённостей представители ООН неоднократно заявляли об угрозе начала продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. При этом западные страны пытались переложить всю вину на Москву. Власти РФ категорически отвергли эти обвинения.
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