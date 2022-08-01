CNN Turk: первое судно с грузом зерна вышло из порта Украины

В понедельник, 1 августа, украинский порт покинуло первое судно с грузом зерна. Об этом сообщает турецкий телеканал CNN Turk.

Партию зерна должны доставить в Ливан, подчёркивается в материале. В Министерстве обороны Турции эту информацию пока не подтвердили.

"Судно вышло из порта Одессы", — сказано в сообщении телеканала.

Ранее стало известно, что РФ, Украина, Турция и ООН в конце июля подписали соглашение о вывозе украинского зерна. По предварительным данным, "продуктовая сделка" позволит поставить на международные рынки свыше 20 миллионов тонн сырья.

До оформления договорённостей представители ООН неоднократно заявляли об угрозе начала продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. При этом западные страны пытались переложить всю вину на Москву. Власти РФ категорически отвергли эти обвинения.