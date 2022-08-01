Британская разведка: РФ корректирует оперативный план наступления на Донбасс

На прошлой неделе в Киеве заявили о том, что Россия перебрасывает часть сил с Донбасса на юг Украины. В своей новой сводке это прокомментировала разведка Британии.

Эксперты MI-6 предположили, что РФ корректирует оперативный план своего наступления на Донбасс после того, как не смогла добиться "решающего оперативного прорыва" в соответствии с планом, которому следовала с апреля.

По мнению британских аналитиков, в России определили запорожский фронт как уязвимый участок, который нуждается в усилении.

Разведка отметила также тактические атаки на Бахмутском направлении, которые войска РФ продолжали предпринимать в течение четырех последних дней.