Американские власти переключат своё внимание с украинского конфликта на ситуацию вокруг Тайваня в случае эскалации на острове, сообщает Politico.
Высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший сохранить анонимность, отметил в интервью изданию, что сейчас обстановка на Тайване не вызывает беспокойство у Североатлантического альянса, однако она способна "легко обостриться".
"При худшем сценарии США переключат внимание с Украины на сложности в отношениях с Китаем из-за Тайваня", — сказал источник газеты.
Politico также подчёркивает, что между Штатами и КНР идёт "словесная война", которая может перерасти в реальное столкновение. По данным издания, в европейских столицах пристально следят за этой ситуацией.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказалась от посещения Тайваня в связи с неготовностью американцев к вооружённому конфликту. Как пояснил член Совфеда, отмена визита означает моральную победу Китая.
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Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.