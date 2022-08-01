Politico: при худшем сценарии США переключат внимание с Украины на Тайвань

Американские власти переключат своё внимание с украинского конфликта на ситуацию вокруг Тайваня в случае эскалации на острове, сообщает Politico.

Высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший сохранить анонимность, отметил в интервью изданию, что сейчас обстановка на Тайване не вызывает беспокойство у Североатлантического альянса, однако она способна "легко обостриться".

"При худшем сценарии США переключат внимание с Украины на сложности в отношениях с Китаем из-за Тайваня", — сказал источник газеты.

Politico также подчёркивает, что между Штатами и КНР идёт "словесная война", которая может перерасти в реальное столкновение. По данным издания, в европейских столицах пристально следят за этой ситуацией.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказалась от посещения Тайваня в связи с неготовностью американцев к вооружённому конфликту. Как пояснил член Совфеда, отмена визита означает моральную победу Китая.