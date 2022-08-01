Газета "Вечерне новости" обнародовала письмо с угрозой расправы над Вучичем

Письмо с требованием признать независимость самопровозглашённой Республики Косово поступило в редакцию сербской газеты "Вечерне новости".

В случае неисполнения требования анонимный автор пригрозил заминировать ряд объектов в Белграде. По его словам, на каждом мосту в этом городе уже установлено взрывное устройство.

"Если моё требование не будет выполнено, все мосты в Белграде упадут в Дунай", — сказано в письме.

Кроме того, автор подчеркнул: президента Сербии Александра Вучича ждёт расправа в случае отказа признать независимость Косово. Он также пообещал расстрелять сербского лидера и сжечь его дом при таком сценарии.

Ранее международная миссия под эгидой Североатлантического альянса в самопровозглашённом Косово (KFOR) заявила о готовности НАТО вмешаться в конфликт при "угрозе стабильности". Обстановка в северной части республики остаётся опасной и напряжённой.