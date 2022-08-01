Письмо с требованием признать независимость самопровозглашённой Республики Косово поступило в редакцию сербской газеты "Вечерне новости".
В случае неисполнения требования анонимный автор пригрозил заминировать ряд объектов в Белграде. По его словам, на каждом мосту в этом городе уже установлено взрывное устройство.
"Если моё требование не будет выполнено, все мосты в Белграде упадут в Дунай", — сказано в письме.
Кроме того, автор подчеркнул: президента Сербии Александра Вучича ждёт расправа в случае отказа признать независимость Косово. Он также пообещал расстрелять сербского лидера и сжечь его дом при таком сценарии.
Ранее международная миссия под эгидой Североатлантического альянса в самопровозглашённом Косово (KFOR) заявила о готовности НАТО вмешаться в конфликт при "угрозе стабильности". Обстановка в северной части республики остаётся опасной и напряжённой.
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