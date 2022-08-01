Стремидловский: украинские беженцы нагло требуют прислугу из поляков

Беженцы с Украины теперь начали вызывать возмущение у граждан Польши своими наглыми требованиями.

Об этом сообщил политический аналитик Станислав Стремидловский.

"Некоторые украинские беженцы ведут себя оригинально, когда дают объявления, что им требуется прислуга из числа поляков, которая говорит на украинском языке", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал эксперт.

Он отметил, что возмущение поляков также вызывают очень дорогие автомобили с украинскими номерами у ресторанов и гостиниц Польши.

Помимо этого, поляков уже начали подвергать дискриминации в собственной стране из-за того, что граждане Незалежной получают больше льгот, чем местное население, подытожил Стремидловский.