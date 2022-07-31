Сладков о ситуации в Сербии: Запад оставил Украину "на запчасти" России

Обострение ситуации на границе Сербии и Косово может означать открытие Западом второго фронта против России. Запад, вероятно, решил сместить акценты с Украины на Сербию, которая играет в самостоятельность. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков.

Журналист считает, что Украину "оставили России на запчасти".

Хотя есть и другая версия, заметил он в своём Telegram-канале. Сербия решила ударить по косовским албанцам сама, что тоже неплохо, добавил репортёр.

По его словам, это будет подмога России.

"И ещё одно наше присутствие в Европе намечается, в Сербии и Косово, а почему бы и нет? Теперь ждём движения от китайцев. Не пора ли им Тайвань потревожить?" — задал вопросы военкор.

Сегодня вечером появились сообщения о боестолкновениях между армией Сербии и Косово. Позже минобороны Сербии эту информацию опровергло. Однако обстановка в регионе активно накаляется.