Обострение ситуации на границе Сербии и Косово может означать открытие Западом второго фронта против России. Запад, вероятно, решил сместить акценты с Украины на Сербию, которая играет в самостоятельность. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков.
Журналист считает, что Украину "оставили России на запчасти".
Хотя есть и другая версия, заметил он в своём Telegram-канале. Сербия решила ударить по косовским албанцам сама, что тоже неплохо, добавил репортёр.
По его словам, это будет подмога России.
"И ещё одно наше присутствие в Европе намечается, в Сербии и Косово, а почему бы и нет? Теперь ждём движения от китайцев. Не пора ли им Тайвань потревожить?" — задал вопросы военкор.
Сегодня вечером появились сообщения о боестолкновениях между армией Сербии и Косово. Позже минобороны Сербии эту информацию опровергло. Однако обстановка в регионе активно накаляется.
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Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.