Американский полковник Макгрегор обвинил США в присваивании украинских денег

Экс-советник руководителя Минобороны США Дуглас Макгрегор сказал, что Киев не получает всю материальную помощь американских властей. По словам полковника, деньги возвращаются обратно в Вашингтон.

"Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины", — подчеркнул Макгрегор.

Он отметил, что Пентагон оставляет средства себе. На них власти производят новое оружие, которое отправляют ВСУ. По мнению бывшего советника главы военного ведомства, такую политику можно назвать "жульничеством".

Ранее сообщалось, что корпорация CIHAZ Industrial Association, которой руководит Минобороны Азербайджана, тайно поставила Киеву авиационные бомбы.