Путин предостерёг Британию: "Циркон" может долететь до Лондона за пять минут

Фраза президента РФ Владимира Путина на параде в честь Дня Военно-Морского Флота о поставках на вооружение российской армии комплексов "Циркон" вызвала беспокойство в Великобритании.

"Это гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающую скорость звука, и за последний год Россия провела множество испытательных пусков "Циркона" с военных кораблей и подводных лодок. При такой высокой скорости "Циркон” достигнет Лондона примерно за пять минут", — приводит слова аналитика Дугласа Пейшента британское издание Mirror.

Ранее Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых комплексов "Циркон" в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы.