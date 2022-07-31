Фраза президента РФ Владимира Путина на параде в честь Дня Военно-Морского Флота о поставках на вооружение российской армии комплексов "Циркон" вызвала беспокойство в Великобритании.
"Это гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающую скорость звука, и за последний год Россия провела множество испытательных пусков "Циркона" с военных кораблей и подводных лодок. При такой высокой скорости "Циркон” достигнет Лондона примерно за пять минут", — приводит слова аналитика Дугласа Пейшента британское издание Mirror.
Ранее Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых комплексов "Циркон" в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы.
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