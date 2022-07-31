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Ищенко: Европа вслед за Украиной встала в очередь на самоубийство

Мир

Вашингтону наплевать на то, сколько европейцев и украинцев погибнет, важно, чтобы интересы Соединённых Штатов Америки были защищены любыми путями.

Ищенко: Европа вслед за Украиной встала в очередь на самоубийство

"Нет ничего удивительного в том, что США пытаются выстроить Европу в очередь за Украиной на самоубийство. Они совершенно открыто, не скрывая, давно всем сказали, что НАТО и даже ЕС — это механизмы защиты американских интересов", — отметил политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, Европе в очередной раз нужно крепко задуматься об отстаивании своих интересов и сменить политику в отношении России, а не выполнять приказы США, тем самым нанося вред гражданам своих стран.

"Европейские интересы лежат в плоскости дружественных отношений с Россией. Европа должна побороть в себе европейское чванство, приверженность к Западной солидарности и должна сменить свою политику. Европейцам не хватило на это сил. Европа зависима от России в экономическом отношении", — заключил Ищенко.

Ранее политолог заявил, что спецоперация на Украине не закончится в ближайшее время. Он отметил, что на данный момент перелома в настроениях украинских военных на фронте не произошло. Более того, западные страны продолжают накачивать ВСУ вооружением.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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