Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман объявил о персональных санкциях в отношении президента США Джо Байдена.

"Этот человек улыбается мне в лицо, а за глаза обвиняет в самых страшных преступлениях. Я клянусь, что больше никогда не подам Байдену руки и не буду вести с ним никаких дел. Более того, я распоряжусь, чтобы этой мрази на нашей земле больше никогда не было", — подчеркнул он.