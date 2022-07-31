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Саудовский принц запретил Байдену въезд в страну

Мир

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман объявил о персональных санкциях в отношении президента США Джо Байдена.

"Этот человек улыбается мне в лицо, а за глаза обвиняет в самых страшных преступлениях. Я клянусь, что больше никогда не подам Байдену руки и не буду вести с ним никаких дел. Более того, я распоряжусь, чтобы этой мрази на нашей земле больше никогда не было", — подчеркнул он.

Ранее Байден в Саудовской Аравии планировал договориться об увеличении добычи нефти и снизить цены на топливо внутри США. Плюс США хотели ослабить позиции Москвы на международном рынке, однако принц вежливо показал престарелому президенту фигу.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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