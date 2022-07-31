Пушков: Пелоси не летит на Тайвань из-за неготовности США к войне с Китаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил решение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не посещать остров Тайвань. Сенатор счёл отказ от визита моральной победой Пекина.

"В итоге Пелоси на Тайвань не полетела — от греха подальше", — сказал российский сенатор.

По его словам, Вашингтон изменил план, так как не готов к вооружённому столкновению с Китаем. Вместе с этим Пушков обвинил американских политиков в склонности к провокациям.

Ранее журналисты сообщили, что из программы азиатского турне Пелоси исключили поездку на Тайвань. Американская чиновница намерена посетить следующие регионы:

Сингапур,

Южная Корея,

Япония,

Малайзия.