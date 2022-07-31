Американские журналисты оценили новый уход на карантин руководителя их страны Джо Байдена, который заражён коронавирусной инфекцией. По мнению публицистов, теперь ему сложнее получить политическую выгоду от болезни.
Как подчеркнули в The New York Times, президент не смог убедить граждан в своей хорошей форме. Также его изоляция подтвердила, что пандемия COVID-19 в США не закончилась.
Вместе с этим в издании отметили, что лидер не сможет увеличить свой рейтинг. Из-за карантина Байден вынужден отказаться от тура по стране, пояснили сотрудники СМИ.
Ранее сообщалось, что глава государства заразился коронавирусом. Медики рассказали о стабильном состоянии президента. Болезнь протекает в лёгкой форме, добавили специалисты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.