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New York Times: из-за повторного карантина Байден не сможет восстановить рейтинг

Мир

Американские журналисты оценили новый уход на карантин руководителя их страны Джо Байдена, который заражён коронавирусной инфекцией. По мнению публицистов, теперь ему сложнее получить политическую выгоду от болезни.

Как подчеркнули в The New York Times, президент не смог убедить граждан в своей хорошей форме. Также его изоляция подтвердила, что пандемия COVID-19 в США не закончилась.

Вместе с этим в издании отметили, что лидер не сможет увеличить свой рейтинг. Из-за карантина Байден вынужден отказаться от тура по стране, пояснили сотрудники СМИ.

Ранее сообщалось, что глава государства заразился коронавирусом. Медики рассказали о стабильном состоянии президента. Болезнь протекает в лёгкой форме, добавили специалисты.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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