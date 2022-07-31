Данные ICE: цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50 процентов

Среднемесячная цена газа на европейском рынке в июле выросла почти на 50 процентов. Согласно данным, голубое топливо подорожало с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до порядка 1805 долларов в июле.

"Цена на газ на европейской бирже подскочила почти на 50 процентов, с 1180 долларов за тысячу кубометров в прошлом месяце до порядка 1805 долларов в этом", — приводит свои подсчёты РИА Новости на основе показателей биржи ICE.

Согласно информации, фьючерсные контракты на газ по индексу хаба TTF торговались в июле в диапазоне 1530-2385 долларов за тысячу кубометров, что в среднем на тысячу, а в пиковые значения почти на две тысячи долларов выше, чем в аналогичный период прошлого года.