Самолёт Пелоси вновь поднялся в воздух, но Тайвань исчез из программы турне

Самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, направлявшийся на Тайвань, но севший на Гавайях, вновь поднялся в воздух.

Китай не признаёт суверенитет Тайваня, а потому выступает резко против любых публичных контактов западных политиков с Тайбэем. Тем временем скандальный визит Пелоси, который официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "военно-политическим авантюризмом", получил продолжение.

С помощью специального сервиса за полётом американского политика 30 июля следило почти 100 тысяч человек по всему миру, но самолёт Пилот сменил курс и сел на Гавайях. После этого воздушное судно пропало с радаров.

Сегодня с утра источники сообщили, что борт Пелоси вылетел с Гавайских островов. Эксперты с удивлением отметили, что из опубликованной официальной программы турне по Азии исчез Тайвань. Теперь личный портал спикера сообщает, что запланировано посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии.