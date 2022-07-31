Скотт Риттер: у НАТО нет военного потенциала для эскалации украинского конфликта

У НАТО нет военного потенциала для эскалации украинского конфликта. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявляет о намерении довести численность сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек. Однако это пустые слова, так как этих людей просто неоткуда взять. Такое мнение высказал американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале.

НАТО настолько плоха, что украинские военные, если бы они повернулись на Запад и пошли маршем на Польшу, стёрли бы польскую армию с лица земли, уничтожили бы Румынию, захватили бы Прибалтику за шесть дней, считает эксперт.

По его словам, Германия не может мобилизоваться. Она уничтожила свои танковые бригады, чтобы сделать одну бригаду в Литве, усиленную одним батальоном.

"Британцы "скребут по дну бочки", чтобы усилить один батальон и отправить его в Эстонию", — добавил Риттер.

В этом вся суть эскалации, для неё должно что-то быть, пояснил он.

По его мнению, единственная страна, у которой что-то есть, это США. Однако даже у них этого недостаточно, заключил эксперт.