WP: вакцины от оспы обезьян не хватит и на треть бисексуалов в США

Вакцина от оспы обезьян может оказаться недоступной для американцев, находящихся в группе риска, сообщили медики США. По их словам, если количество заболевших вирусом начнёт расти, компонента может не достаться львиной доле граждан.

"Что они упустили: Соединённые Штаты вступают в критический трёхмесячный период, когда число случаев заболевания может продолжать увеличиваться, но поступление новых вакцин не запланировано до октября", — пишет The Washington Post.

Как подчеркнуло издание, новых доз вакцин в США хватит только одну третью от примерно 1,6 млн геев и бисексуалов, которые, по мнению врачей, находятся в группе риска.

Как подчеркнули журналисты, до октября поставок новых партий компонента не ожидается, тогда как пик заболеваемости может начаться уже в ближайшие два месяца.