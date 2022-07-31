Профессор Крениг: ошибка Пелоси в "ожидаемом" визите на Тайвань

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси должна была прилететь на Тайвань "неожиданно", заявил профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг. По мнению аналитика, Вашингтон допустил ошибку, обнародовав планы Пелоси.

Как подчеркнул профессор, американскому политику стоило действовать "по сценарию" премьера Британии Бориса Джонсона.

"Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев", — пояснил профессор в беседе с Foreign Policy.

По мнению Кренига, у США, несмотря на все предупреждения Китая, не было выхода. Если бы Вашингтон отказался от планов Пелоси по визиту на Тайвань, то это стало бы сигналом КНР о том, что Штаты выказали слабость.