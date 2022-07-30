NI: США должны убедить Киев в урегулировании конфликта путём переговоров с РФ

По мнению американских экспертов, Соединённые Штаты должны убедить киевское руководство завершить украинский конфликт. Киеву необходимо найти компромисс в ходе переговорного процесса с Россией, считают аналитики.

"Запад ожидает, что Киев воспользуется первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся", — заявили в публикации The National Interest (NI).

Каждая сторона нуждается в минимальных гарантиях: Украине нужно, чтобы Россия не пыталась "стереть её с карты мира", в то время как Москва выступает против расширения границ НАТО на восток, отметили в NI.

По мнению авторов статьи, соглашение должно учитывать интересы России, поскольку дальнейшая эскалация конфликта усложняет будущую работу дипломатов.