По мнению американских экспертов, Соединённые Штаты должны убедить киевское руководство завершить украинский конфликт. Киеву необходимо найти компромисс в ходе переговорного процесса с Россией, считают аналитики.
"Запад ожидает, что Киев воспользуется первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся", — заявили в публикации The National Interest (NI).
Каждая сторона нуждается в минимальных гарантиях: Украине нужно, чтобы Россия не пыталась "стереть её с карты мира", в то время как Москва выступает против расширения границ НАТО на восток, отметили в NI.
По мнению авторов статьи, соглашение должно учитывать интересы России, поскольку дальнейшая эскалация конфликта усложняет будущую работу дипломатов.
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