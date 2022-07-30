Военно-морской флот РФ на регулярной основе проводит ракетные стрельбы и другие виды учений недалеко от 12-мильной морской зоны, пределы которой относятся к территориальным водам Норвегии. Официальное Осло разглядело в этом серьёзную проблему, пишет норвежская телерадиокомпания NRK.
Автор материала убеждён, что РФ пытается таким образом запугать страны Запада и сорвать совместные учения НАТО у норвежского побережья. Отмечается также, что российские учения создают помехи для судоходства и рыболовства, поскольку приходится временно закрывать обширные территории нейтральных вод. Однако, по словам автора, предъявить претензии России невозможно, ведь учения проходят в акватории нейтральных вод, а следовательно, законодательство не нарушено.
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