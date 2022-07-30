Лубинец: Киев начал процесс возвращения погибших в Еленовке нацистов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Киев начал процедуру возвращения тел погибших в Еленовке нацистов.

По информации омбудсмена, Украина в настоящее время ещё не получила полные списки погибших, однако Красный Крест, по установленному порядку, будет предоставлять соответствующую информацию их родственникам.

"Я запросил эту информацию. Пока мы не получили списки. А я знаю, что у российской стороны они есть. Приблизительные цифры мы уже сейчас понимаем. А кто конкретно был, эту информацию мне не предоставляет МККК, он предоставляет ее родственникам конкретного военнослужащего", — заключил он.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в результате намеренного ракетного удара из американской РСЗО Himars убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-ох украинских военнопленных, а именно 50 нацистов погибли и 73 — ранены.