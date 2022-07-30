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Википедия "похоронила" Пелоси перед полётом на Тайвань: "Тварина сдохла"

Мир

За военным самолётом, в котором летит спикер Когресса США Нэнси Пелоси, следят в прямом эфире десятки тысяч человек по всему миру. Политик в субботу отправилась в турне по Азии и обещала залететь на Тайвань.

Однако в КНР предупредили, что ответ на этот визит будет жёстким. Пока не ясно, как разрешится ситуация. Эксперты делают свои прогнозы. Так, политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале выразил надежду, что "всё рассосётся".

А вот редакторы Википедии на фоне угроз из Китая уже внесли дату смерти Пелоси — 31 июля, и даже добавили "Тварина сдохла". Об этом сообщили "Русской Весне" пользователи Сети. Однако позже другие редакторы убрали внесённые изменения.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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