За военным самолётом, в котором летит спикер Когресса США Нэнси Пелоси, следят в прямом эфире десятки тысяч человек по всему миру. Политик в субботу отправилась в турне по Азии и обещала залететь на Тайвань.
Однако в КНР предупредили, что ответ на этот визит будет жёстким. Пока не ясно, как разрешится ситуация. Эксперты делают свои прогнозы. Так, политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале выразил надежду, что "всё рассосётся".
А вот редакторы Википедии на фоне угроз из Китая уже внесли дату смерти Пелоси — 31 июля, и даже добавили "Тварина сдохла". Об этом сообщили "Русской Весне" пользователи Сети. Однако позже другие редакторы убрали внесённые изменения.
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