Макгрегор: правительство Германии уйдет в отставку ради дружбы Берлина с Москвой

Бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор считает, что к концу текущего года действующее правительство Германии уйдет в отставку ради дружбы Берлина с Москвой.

"Я считаю, что к концу года наш друг (канцлер Германии. - Прим. ред.) Олаф Шольц, его министр экономики мистер(Роберт Хабек. - Прим. ред.) Хабек, министр иностранных дел (Аналена Бербок. - Прим. ред.) Бербок — все они уйдут. У Германии будет новое правительство", — поделился своим мнением он.

Макгрегор предположил, что новое германское правительство будет стремиться к мирным отношениям с российским государством, говоря следующее: "Мы должны достичь урегулирования с Россией, нам нужен мир с Россией".

Ранее он заявил, что у Киева есть последняя возможность договориться с Москвой о прекращении конфликта. Но Соединённые Штаты и Великобритания довольно ясно дали понять, что не собираются поддерживать какие-то соглашения, достигнутые путём переговоров.