The Guardian: антироссийские санкции сделали Путина могущественнее

Введённые против России санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории, тем самым сделав российского лидера Владимира Путина сильнее, чем когда-либо.

По словам автора статьи, мировые цены на энергоносители и инфляция стремительно растут, цепочки поставок хаотичны, а миллионы людей испытывают недостаток в бензине, зерне и удобрениях.

"Они (санкции. — Прим. ред.) сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50 процентов", — пишет The Guardian.

Ранее Daily Express констатировало тот факт, что Россия мудро ответила на попытки ЕС снизить её доходы.