США призвали остановить зерновую сделку и развернуть корабли ООН в Чёрном море

Член Конгресса США Виктория Спартц обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом приостановить "зерновое соглашение" и "развернуть корабли" организации в Чёрном море. По мнению американского политика, Украина недостаточно "в безопасности" для реализации "сделки".

Как подчеркнула Спартц, ООН должны гарантировать зелёный гуманитарный коридор в Чёрном море.

"России нельзя доверять, и она фактически отрицает это соглашение", — цитирует выдержки из письма Спартц на имя генсека ООН "Страна.ua". — Я призываю вас развернуть корабли ООН в Чёрном море, обеспечивать гуманитарные коридоры. Иначе Украина окажется под высоким риском, вызванным этой договорённостью".

По словам конгрессвумен, из-за послабления санкций в отношении России в контексте поставок зерна и удобрений, ООН также обязаны приостановить соглашение, пока "не будут обеспечены лучшие меры безопасности для Украины".