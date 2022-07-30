Национальный банк Украины запретил обменным пунктам "обнародовать" текущий курс валют. Согласно сообщению, транслировать на табло информацию могут только часть государственных банковских компаний.
Как сообщили в ЦБ Незалежной, это якобы сделано для того, чтобы сократить количество спекулянтов на валютном рынке. Однако решение правительства уже сыскало волну критики в свой адрес.
Так, по словам экс-депутата украинской рады Ильи Кивы, Центробанк намеренно скрывает реальные курсы валют, чтобы избежать паники.
"Таким указом они надеются минимизировать панику среди населения — идиоты", — заявил экс-парламентарий.
Военный эксперт и политолог Яков Кедми подчеркнул, что, вероятно, такой шаг ЦБ призван замаскировать "рухнувшую" поддержку США в адрес Украины.
"США больше не будут поддерживать курс на Украине доллара. В результате, неделя и курс начал сыпаться. Когда искусственно поддерживали, то он держался, отпустили и всё… ждите по 50 скоро!", — пояснил политолог.
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