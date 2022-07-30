Нацбанк Украины запретил "обнародовать" курсы валют, чтобы сдержать панику

Национальный банк Украины запретил обменным пунктам "обнародовать" текущий курс валют. Согласно сообщению, транслировать на табло информацию могут только часть государственных банковских компаний.

Как сообщили в ЦБ Незалежной, это якобы сделано для того, чтобы сократить количество спекулянтов на валютном рынке. Однако решение правительства уже сыскало волну критики в свой адрес.

Так, по словам экс-депутата украинской рады Ильи Кивы, Центробанк намеренно скрывает реальные курсы валют, чтобы избежать паники.

"Таким указом они надеются минимизировать панику среди населения — идиоты", — заявил экс-парламентарий.

Военный эксперт и политолог Яков Кедми подчеркнул, что, вероятно, такой шаг ЦБ призван замаскировать "рухнувшую" поддержку США в адрес Украины.

"США больше не будут поддерживать курс на Украине доллара. В результате, неделя и курс начал сыпаться. Когда искусственно поддерживали, то он держался, отпустили и всё… ждите по 50 скоро!", — пояснил политолог.