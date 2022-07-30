TotalEnergies запустит энергетические проекты в Анголе: нефть, газ и "солнце"

Французская компания TotalEnergies объявила об энергетических проектах в Анголе. Корпорация намерена запустить нефтяные и газовые месторождения, а также приступить к первому фотоэлектрическому проекту в стране.

Согласно информации, речь идёт о запуске работы:

на нефтяном месторождении Begonia,

на газовых месторождениях Quiluma и Maboqueiro,

запуск фотоэлектрической станции Quilemba.

"По проекту Begonia в блоке 17/06 принято окончательное инвестиционное решение, после введения в эксплуатацию в конце 2024 года ожидается прибавление добычи на 30 тыс. б/с. Инвестиции в проект компания оценила в $850 млн, отмечается в релизе", — цитирует релиз компании oilcapital.ru.

Что касается станции Quilemba, компания планирует запуск с начальной мощностью 35 МВт фотоэлектрической мощности с возможностью добавления 45 МВт во второй фазе.