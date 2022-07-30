Единство Евросоюза в отношении России оказалось на пороге серьёзных испытаний из-за растущей инфляции и дефицита газа, заявили аналитики. По их мнению, под напором граждан европейских стран, союз может "умерить враждебное отношение" к Москве.
Как подчеркнули аналитики, с начала спецоперации ЕС держался "единым фронтом" против России, однако сейчас, ситуация становится критической.
"Европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием", — заявили аналитики Financial Times.
По мнению авторов, солидарность Евросоюза в отношении России может рухнуть на фоне недовольства граждан европейских стран. Особенно в контексте сокращения потребления голубого топлива.
"Есть некоторые признаки, что в вопросе энергетики, по меньшей мере, это единство выглядит не таким прочным, как могло бы быть", — резюмировали в статье.
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