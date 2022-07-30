Киев не пускает к себе главу МИД Бельгии из-за визита в Крым и требует извинений

Украинские власти несколько раз ответили отказом на запрос новой главы МИД Бельгии Аджи Лябиб посетить Киев. Согласно информации, в Незалежной требуют от неё извинений за то, что в 2021 году она в Лябиб ещё в статусе журналиста посетила Крым.

Кроме того, в Киеве считают, что глава МИД придерживалась пророссийских взглядов в контексте территориальной принадлежности полуострова.

"По возвращении она ещё и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине", — написал украинский дипломат Сергей Сидоренко в статье для "Европейской правды". — В ответ на вопрос, считает ли она Крым Украиной или Россией — журналистка избежала ответа, а вспомнила о поездке в Крым словами "я уехала в Россию".

По мнению дипломата, Лябиб должна извиниться перед Киевом, кроме того, главу МИД нужно оштрафовать и запретить въезд в Незалежную на три года.