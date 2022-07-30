Генерал Мэйолл: Европа отвернётся от Украины из-за проблем с газом и зерном

Граждане стран-участниц Евросоюза могут отказаться от идеи всеобъемлющей помощи Украине на фоне нехватки газа и зерна, заявил британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.

По словам Мэйолла, триггером для начала раскола в Европе может послужить реализация плана Еврокомиссии снизить потребление голубого топлива на 15 процентов.

"Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всём этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна", — пояснил британский военный в эфире Times Radio.

Как подчеркнул генерал-лейтенант, кроме того, нехватка газа и зерна отразиться на внутриполитической ситуации в странах Европы.