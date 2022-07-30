Прокуратура Доминиканской Республики возбудила уголовное дело в отношении гражданки Украины за пытки и жестокое обращение со своим возлюбленным.
Как уточнили в правоохранительных органах, пострадавший является гражданином Доминиканы.
"В обвинении прокуратуры указано, что Касьянова совершала акты пыток и жестокого обращения в отношении пострадавшего Мигеля Анхеля Линареса", — пишет Caribe.
Согласно информации, украинка "подговорила" двух своих знакомых, которые избили потерпевшего, а потом пытали несколько часов. После чего мужчину выбросили на обочину дороги. Первое заседание судебного процесса состоится 6 августа. Одно из "помощников" женщины уже задержали.
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