Caribe: в Доминикане обвиняют гражданку Украины в организации пыток

Прокуратура Доминиканской Республики возбудила уголовное дело в отношении гражданки Украины за пытки и жестокое обращение со своим возлюбленным.

Как уточнили в правоохранительных органах, пострадавший является гражданином Доминиканы.

"В обвинении прокуратуры указано, что Касьянова совершала акты пыток и жестокого обращения в отношении пострадавшего Мигеля Анхеля Линареса", — пишет Caribe.

Согласно информации, украинка "подговорила" двух своих знакомых, которые избили потерпевшего, а потом пытали несколько часов. После чего мужчину выбросили на обочину дороги. Первое заседание судебного процесса состоится 6 августа. Одно из "помощников" женщины уже задержали.