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Полянский: Украина и РФ не простят Западу содействие в убийствах мирных граждан

Мир

По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, есть одна вещь, которую украинцы и россияне не смогут простить Западу — его пособничество киевским властям в убийствах мирных, ни в чём не повинных жителей Донбасса.

Полянский: Украина и РФ не простят Западу содействие в убийствах мирных граждан

Своё предостережение дипломат адресовал напрямую "западным коллегам".

"Хотел бы обратиться к нашим западным коллегам… Поверьте, ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом", — сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.

Дипломат обратил внимание западных стран, что поставки Киеву РСЗО и артиллерии дальнего радиуса действия только усугубляют положение на Украине, "сдвигая необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на Запад".

В завершении Полянский призвал западных коллег задуматься над тем, что после всего, что они делают, им всё равно придётся как-то сосуществовать и сотрудничать с Россией.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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