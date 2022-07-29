AP: в США боятся унижения Блинкена на переговорах с Лавровым

В Вашингтоне любят порассуждать, что Россия оказалась в международной изоляции. Однако едва ли можно сказать, что российское руководство, условно говоря, заперто в Кремле, считают авторы агентства The Associated Press.

"Президент Владимир Путин встречался с мировыми лидерами, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чья страна является членом НАТО. Тем временем главный дипломат, министр иностранных дел России Сергей Лавров летает по всему миру, улыбается, пожимает руки и позирует для фотографий с иностранными лидерами, в том числе с некоторыми друзьями США", — говорится в материале агентства.

В Вашингтоне настаивают, что Россия пытается укрепить те немногие альянсы, в которых ещё участвует. Например, с Ираном. Однако на самом деле и дипломаты из тех стран, что считаются партнёрами США, также тепло приветствуют российских коллег. Например, та же Турция. А ещё Индия, Египет, Уганда.

А теперь вот и сами американцы захотели поговорить с коллегами из России. По сути, опровергая утверждение об изоляции России, говорится в материале AP (перевод "ПолитРоссия").

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что хочет положить конец многомесячному дипломатическому отчуждению и обсудить ряд важных вопросов с Лавровым. А это, подчёркивается в статье, ставит под сомнение дипломатическую и экономическую изоляцию Москвы, о которой постоянно говорят в Вашингтоне.

При этом, говоря о планах поговорить с Лавровым, Блинкен по-прежнему продолжал настаивать, что Россия "изолирована".

Публичное заявление госсекретаря о планах переговоров с министром иностранных дел России многих в Вашингтоне застало врасплох. Высказываются предположения, что эти переговоры могут подготовить почву для личных встреч, хотя представители американской администрации и утверждают, что этого не планируется.

Отмечается, что в Москве якобы довольны новостями о стремлении представителей администрации к переговорам. Отставной дипломат Иэн Келли полагает, что в Москве будут тянуть время и "пытаться унизить нас настолько, насколько смогут".

Вне всяких сомнений, сам Иэн Келли, который при Бараке Обаме был послом США в Грузии, так бы и поступил.

Кроме того, журналисты The Associated Press делают "потрясающее" открытие: оказывается, страны Азии, Африки и Ближнего Востока игнорируют призывы США "изолировать" Россию. Вот уже действительно, насколько оказывается сложно понять, что у этих государств могут быть собственные интересы, которые вовсе не должны совпадать с интересами США…

В общем, приходят к выводу в AP, попытки Соединённых Штатов "изолировать" Россию провалились. И Блинкен, заявив о намерении поговорить с Лавровым, только лишний раз это подтвердил.

P.S. Уже после публикации этого материала госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что провёл "откровенную и прямолинейную" беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Таким образом, не оправдался прогноз отставного американского дипломата Иэна Келли.