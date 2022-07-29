СМИ: Зеленский рискует остаться без поддержки США из-за фотосессии для Vogue

Американские журналисты раскритиковали фотосессию украинского лидера Владимира Зеленского и его супруги Елены для модного издания Vogue. В СМИ заявили, что снимки вынуждают усомниться в искренности представителей Киева.

"Устраивает фотосессии в Vogue, в то время как его народ страдает", — подчеркнули в The Federalist.

Представители журнала отметили, что руководитель Украины мог бы работать над мирными переговорами, а не фотографироваться и заставлять западные страны принимать участие в конфликте. Вместе с этим публицисты сочли снимки комичными.

По мнению авторов статьи, Зеленский переоценил желание граждан США помогать Киеву. В СМИ напомнили, что в стране аналитики фиксируют взрывной рост инфляции.

Ранее члены палаты представителей Конгресса США Майра Флорес и Лорен Боберт осудили главу Украины за фотосессию для Vogue.

"Эти люди принимают нас за кучку лохов", — сказал Боберт.