Американские журналисты раскритиковали фотосессию украинского лидера Владимира Зеленского и его супруги Елены для модного издания Vogue. В СМИ заявили, что снимки вынуждают усомниться в искренности представителей Киева.
"Устраивает фотосессии в Vogue, в то время как его народ страдает", — подчеркнули в The Federalist.
Представители журнала отметили, что руководитель Украины мог бы работать над мирными переговорами, а не фотографироваться и заставлять западные страны принимать участие в конфликте. Вместе с этим публицисты сочли снимки комичными.
По мнению авторов статьи, Зеленский переоценил желание граждан США помогать Киеву. В СМИ напомнили, что в стране аналитики фиксируют взрывной рост инфляции.
Ранее члены палаты представителей Конгресса США Майра Флорес и Лорен Боберт осудили главу Украины за фотосессию для Vogue.
"Эти люди принимают нас за кучку лохов", — сказал Боберт.
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