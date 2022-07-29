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Елена Зеленская ответила критикующим её за фотосессию для издания Vogue

Мир

Супруга украинского лидера Елена Зеленская отреагировала критические выпады, которые общественность направляет в её адрес после участия в модной фотосессии для журнала Vogue.

Елена Зеленская ответила критикующим её за фотосессию для издания Vogue

По словам первой леди Украины, общаться с публикой, в том числе и посредством СМИ, является её прямой обязанностью.

Зеленская подчеркнула, что для того, чтобы "рассказать правду об Украине", хороши все средства. По её словам, она не настолько публичная фигура в мирной жизни, но сейчас обстоятельства поменялись, и в общении с публикой она видит свой долг.

""Я в мирной жизни не привыкла к чрезмерному вниманию. Но здесь, в Украине, сейчас каждый на своем фронте. Я использую любую возможность, чтобы выйти на публику, пообщаться с как можно большим количеством людей, чтобы рассказывать информацию, правду об Украине. Поэтому здесь не может быть никаких сантиментов. Это работа, и я должна ее выполнять", — сказала Зеленская в интервью BBC.

Проведённая ранее фотосессия Елены и Владимира Зеленских вызвала двойственную реакцию пользователей Сети. Многие посчитали её откровенно неуместной в условиях текущего украинского конфликта.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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