Историк Фергюсон: чем дольше США затягивают конфликт, тем хуже будет Украине

По мнению профессора Гарварда, британского историка Нила Фергюсона, США ведут себя тактически неверно в отношении Украины, из-за чего стране светит незавидное будущее. Своим мнением историк поделился с немецким изданием Focus.

Специалист обвинил Вашингтон и администрацию президента Джо Байдена в абсолютном бездействии и нежелании предотвратить украинский конфликт в самом начале, когда это было ещё возможно.

Фергюсон уверен, что чем дольше при непосредственной поддержке Вашингтона будет продолжаться конфликт на Украине, тем меньшее желание у Запада будет поддерживать Киев. Эксперт обратил внимание, что на Западе все уже устали от проблем Украины, и хотели бы решать свои собственные.

Историк полагает, что желание оказывать помощь Киеву у Запада иссякнет уже осенью. Этому будет способствовать тот очевидный факт, что санкции против РФ не возымели эффекта, на который были рассчитаны.

"Осенью Запад неизбежно начнет призывать Киев пойти на территориальные уступки, что приведет к фактическому разделу страны", — подытожил Фергюсон.