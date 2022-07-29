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Бывшая помощница Джонсона: я выполняла роль няни Бориса

Мир

По словам экс-заместителя начальника аппарата британского премьера Бориса Джонсона Клео Уотсон, то, что она делала для него, было больше похоже на роль няни.

Бывшая помощница Джонсона: я выполняла роль няни Бориса

"Моя роль на Даунинг-стрит звучит круто, но много времени я была ближе к роли няни для Бориса", — сообщила Уотсон в интервью для Tatler.

Бывшая замначальника регулярно ставила Джонсону градусник, следя за его температурой во время пандемии COVID-19, а во время восстановления премьера после перенесённого коронавируса она постоянно напоминала ему про приём лекарств и необходимость выполнения рекомендованных врачом упражнений. Уотсон заставляла Джонсона мыть руки, когда он об этом забывал, и следила, чтобы он не использовал нецензурных выражений на публике.

Клео Уотсон ушла со своей должности на Даунинг-стрит в 2020 году, когда свою должность оставил предыдущий главный советник Джонсона Доминик Камингс.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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