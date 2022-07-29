В Кишиневе проходит митинг в защиту Додона

Сторонники и члены партии социалистов, лидером которой является Игорь Додон, пикетируют в данный момент здание Апелляционной палаты Кишинева. Здесь рассматривается адвокатский запрос об отмене домашенго ареста бывшему президенты Молдавии.

Подчиненные нынешнегот президента Санду обвиняют Додона в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной группировкой.

Игорь Додон отвергает все обвинения, заявляя о политической подоплеке дела на фоне узудшения экономической ситуации в стране.

В митинге участвуют депутаты парламента, гражданские активисты, члены молодежных организаций, представители Гагаузской автономии.

Манифестанты скандируют: "Свободу Додону!", "Руки прочь от оппозиции!", "Нет диктатуре!"