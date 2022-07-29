360kuai: НАТО начало догадываться о действиях ВС РФ в рамках СВО на Украине

В китайском издании 360kuai опубликован материал, в котором проанализирован доклад НАТО относительно действий ВС РФ на Украине. По мнению авторов статьи, Запад начал догадываться, что разрушение Украины не является целью России, поскольку она не задействовала в спецоперации всю свою боевую мощь.

"Например, не было всеобщей мобилизации, а использование военно-воздушных сил относительно ограничено. Россия также почти не использует свои новейшие системы вооружения, уровень радиоэлектронной борьбы явно не соответствует возможностям, которые имеет российская армия", — цитирует "ПолитРоссия" авторов 360kuai.

Как отмечено в публикации, РФ с самого начала заявляла об ограниченном характере СВО и о чётких целях, которые преследует российская армия. НАТО отрицало подобные заявления.

Раньше медленное продвижение российских войск западные страны связывали с недостаточной мощностью армии и призывали Киев к контратакам. Теперь риторика поменялась: Запад считает, что ВС РФ берегут силы для нападения на одну из стран НАТО.

Китайские эксперты полагают, что, заявляя о провале РФ на Украине или о возможном нападении российской армии на страны НАТО, альянс преследует цель демонизации Москвы. В реальности же, по версии издания, Запад стал понимать, что Россия, являясь мировой военной державой, действует на Украине в рамках ограниченной спецоперации, а нападать на страны альянса для неё невыгодно.