Американист назвал сотрудничество России и Африки "головной болью США"

Американист Владимир Васильев объяснил, почему представители Вашингтона переживают из-за работы российских и китайских дипломатов в Африке. Как отметил эксперт, эту страну можно назвать важной частью мировой политики.

"Африка становится слабым и уязвимым местом Запада. Совместные договоры, которые заключают Москва и Пекин с африканскими лидерами, дают возможность обойти западные санкции", — сказал специалист, слова которого приводит ФАН.

По мнению собеседника издания, отношение США к Африке демонстрирует намерение западных чиновников сформировать колониальную систему. Васильев добавил, что сотрудничество с этой страной позволит РФ выгодно получать нефть, золото и платину. По словам эксперта, деятельность России и КНР в Африке является "головной болью США".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Запада не получилось изолировать нашу страну. Как напомнила дипломат, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетил Египет и Конго.