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Петровский о причине интереса Запада к жене Зеленского: "Она более миловидная"

Мир

Политолог Дмитрий Петровский попытался объяснить, почему западные СМИ переключились с украинского лидера Владимира Зеленского на его жену.

Петровский о причине интереса Запада к жене Зеленского: "Она более миловидная"

Эксперт отметил, что Зеленский ведёт себя так же, как и все предыдущие "фашистские диктаторы", "зачищая вокруг себя политическое поле, убирая сильных игроков, и в то же время занимается пиаром".

Петровский назвал Зеленского "самым высокооплачиваемым актёром современности", который должен отрабатывать вложенные в него Вашингтоном миллиарды долларов.

При всём при этом украинский лидер в своей "одинаковой маечке с грустным наркотическим лицом, вещающий какие-то страшные вещи" уже приелся западной публике, отметил политолог.

"Его жена, соответственно, более миловидная, к тому же женщина. Говорит о милосердии и социальных проблемах. Это дает возможность продлить внимание западных обывателей к этому процессу", — пояснил Петровский в беседе с "Журналистской правдой".

Политолог считает, что через свою жену Зеленский пытается вести свою политическую линию, будучи уверенным, что она не перетянет одеяло на себя.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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