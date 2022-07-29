Петровский о причине интереса Запада к жене Зеленского: "Она более миловидная"

Политолог Дмитрий Петровский попытался объяснить, почему западные СМИ переключились с украинского лидера Владимира Зеленского на его жену.

Эксперт отметил, что Зеленский ведёт себя так же, как и все предыдущие "фашистские диктаторы", "зачищая вокруг себя политическое поле, убирая сильных игроков, и в то же время занимается пиаром".

Петровский назвал Зеленского "самым высокооплачиваемым актёром современности", который должен отрабатывать вложенные в него Вашингтоном миллиарды долларов.

При всём при этом украинский лидер в своей "одинаковой маечке с грустным наркотическим лицом, вещающий какие-то страшные вещи" уже приелся западной публике, отметил политолог.

"Его жена, соответственно, более миловидная, к тому же женщина. Говорит о милосердии и социальных проблемах. Это дает возможность продлить внимание западных обывателей к этому процессу", — пояснил Петровский в беседе с "Журналистской правдой".

Политолог считает, что через свою жену Зеленский пытается вести свою политическую линию, будучи уверенным, что она не перетянет одеяло на себя.