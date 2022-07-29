Белорусские власти отозвали посла в Великобритании

Представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск отозвал своего посла в Лондоне. Причиной послужили недружественные действия британских властей. По информации внешнеполитического ведомства, они вредят гражданам республики.

"Принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах", — подчеркнул Глаз во время брифинга с журналистами.

Вместе с этим пресс-секретарь белорусского МИД отметил, что отношения стран восстановятся при новом правительстве Великобритании, в состав которого войдут "ответственные политики".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко счёл события в Буче "психологической спецоперацией" Лондона.