Представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск отозвал своего посла в Лондоне. Причиной послужили недружественные действия британских властей. По информации внешнеполитического ведомства, они вредят гражданам республики.
"Принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах", — подчеркнул Глаз во время брифинга с журналистами.
Вместе с этим пресс-секретарь белорусского МИД отметил, что отношения стран восстановятся при новом правительстве Великобритании, в состав которого войдут "ответственные политики".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко счёл события в Буче "психологической спецоперацией" Лондона.
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